Четверть украинцев считают, что со стороны России нет никакой военной угрозы – опрос

20% граждан оценивают уровень угрозы как низкий, 33% респондентов – как средний.

В то же время 19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.

Социологи отмечают, что несколько дней назад высокой угрозу со стороны РФ считали 28% украинцев.

Опрос проводился 16–17 февраля среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1722 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.