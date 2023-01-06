Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 40 тыс. семей в Донецкой области

В Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

Восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

"Пока в Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отмечается в сообщении.

В Днепропетровской области за двое суток энергетики ДТЭК восстановили энергоснабжение для 1,5 тыс. семей в трех населенных пунктах.