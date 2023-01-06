Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 40 тыс. семей в Донецкой области

Восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.
"Пока в Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отмечается в сообщении.
В Днепропетровской области за двое суток энергетики ДТЭК восстановили энергоснабжение для 1,5 тыс. семей в трех населенных пунктах.
Россия осенью и зимой провела ряд массированных атак на украинскую энергосистему. В стране временно отключают свет, в отдельных случаях отключения доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным украинского правительства, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.