ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 40 тыс. семей в Донецкой области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
В Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

За 5-е и 6 января энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для почти 40 тыс. семей в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

Восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

"Пока в Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отмечается в сообщении.

В Днепропетровской области за двое суток энергетики ДТЭК восстановили энергоснабжение для 1,5 тыс. семей в трех населенных пунктах.

Контекст:

Россия осенью и зимой провела ряд массированных атак на украинскую энергосистему. В стране временно отключают свет, в отдельных случаях отключения доходили до нескольких суток. 

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным украинского правительства, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, отключение света, обстрелы, война России против Украины, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (277353)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (251899)
3
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (101636)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (99042)
5
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (84144)
6
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (42137)
7
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене (33531)
8
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу (33391)
 
 
 
 