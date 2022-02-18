"Наш мир сегодня похож на хрусталь, он очень хрупок". Садовый заявил, что Львов готов принять миллионы людей

Мэр Львова рассказал, что во Львове есть шесть тысяч укрытий и признал, что в некоторых из них сегодня работают рестораны Фото: Андрій Садовий / Facebook

"На сегодняшний день мы можем подать санитарный объем воды во Львов при полном отсутствии электроэнергии. Мы существенно увеличили количество медикаментов в больницах. Их должно хватить на три месяца. Увеличили запасы крови. Все стратегические предприятия оборудовали дизельными генераторами", – рассказал Садовый.

Он отмечает, что опыт принятия большого количества людей из других регионов Украины Львов имеет с 2014 года.

"Тогда ориентировочно 10 тыс. человек переехали во Львов из Донецка, Луганска и Крыма. И все они фактически обрели здесь второй дом. Было полное содействие с детскими садами, школами, трудоустройством", – отметил мэр.

Он также рассказал, что во Львове есть шесть тысяч укрытий. И вместе с тем признал, что не все они по состоянию на сегодня сохранили свое функциональное назначение.

"Да, есть случаи, когда в одном или в другом есть рестораны, но это не освобождает их от необходимости быть открытыми, принять людей, если будет чрезвычайная ситуация", – подчеркнул Садовый.

Он также добавил, что каждый житель Львова сам "должен заботиться о своей безопасности".

Назвав Россию "медведем, которого нужно запихнуть в берлогу", Садовый заявил, что Львов "будет увеличивать динамику" в обучении стрельбе, в том числе и старшеклассников.

"Мы живем рядом с Россией. Россия была, есть и будет являться источником агрессии. Мы должны быть львом, который должен этого медведя запихнуть обратно в его берлогу. У нас нет других вариантов. Кто говорит: не нужно, так мы будем раздражать. Кого раздражать? Этот медведь будет нападать на нас постоянно. И если, дай Бог, пройдет это напряжение сегодня, оно может появиться через месяц, через год", – сказал мэр Львова.