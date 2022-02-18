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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наш мир сегодня похож на хрусталь, он очень хрупок". Садовый заявил, что Львов готов принять миллионы людей

Мэр Львова рассказал, что во Львове есть шесть тысяч укрытий и признал, что в некоторых из них сегодня работают рестораны
Мэр Львова рассказал, что во Львове есть шесть тысяч укрытий и признал, что в некоторых из них сегодня работают рестораны
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый в интервью ВВС, опубликованном 18 февраля, заявил, что Львов готов принять миллионы украинцев в случае полномасштабного вторжения России и владеет необходимыми для этого ресурсами.

"На сегодняшний день мы можем подать санитарный объем воды во Львов при полном отсутствии электроэнергии. Мы существенно увеличили количество медикаментов в больницах. Их должно хватить на три месяца. Увеличили запасы крови. Все стратегические предприятия оборудовали дизельными генераторами", – рассказал Садовый.

Он отмечает, что опыт принятия большого количества людей из других регионов Украины Львов имеет с 2014 года.

"Тогда ориентировочно 10 тыс. человек переехали во Львов из Донецка, Луганска и Крыма. И все они фактически обрели здесь второй дом. Было полное содействие с детскими садами, школами, трудоустройством", – отметил мэр.

Он также рассказал, что во Львове есть шесть тысяч укрытий. И вместе с тем признал, что не все они по состоянию на сегодня сохранили свое функциональное назначение.

"Да, есть случаи, когда в одном или в другом есть рестораны, но это не освобождает их от необходимости быть открытыми, принять людей, если будет чрезвычайная ситуация", – подчеркнул Садовый.

Он также добавил, что каждый житель Львова сам "должен заботиться о своей безопасности".

Назвав Россию "медведем, которого нужно запихнуть в берлогу", Садовый заявил, что Львов "будет увеличивать динамику" в обучении стрельбе, в том числе и старшеклассников.

"Мы живем рядом с Россией. Россия была, есть и будет являться источником агрессии. Мы должны быть львом, который должен этого медведя запихнуть обратно в его берлогу. У нас нет других вариантов. Кто говорит: не нужно, так мы будем раздражать. Кого раздражать? Этот медведь будет нападать на нас постоянно. И если, дай Бог, пройдет это напряжение сегодня, оно может появиться через месяц, через год", – сказал мэр Львова.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: Россия, Львов, Украина, стрельба, агрессия, нападение, Андрей Садовый, электроэнергия, вторжение, чрезвычайная ситуация, украинцы, больницы, мэр
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