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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не поможет удержать тяжелую технику, но поможет выиграть время". На границе с Россией построили 100 км забора

Личного состава вооруженных сил и техники для защиты границы в Луганской области от российской агрессии хватит, заверяет руководство Луганской ОГА
Личного состава вооруженных сил и техники для защиты границы в Луганской области от российской агрессии хватит, заверяет руководство Луганской ОГА
Фото: Суспільне Донбас

В Луганской области в течение 2021 года на границе с РФ построили 100 км обтянутого колючей проволокой забора, высота которого 2 м. Об этом 27 декабря сообщило "Общественное".

Вдоль забора, который начинается еще в Харьковской области, установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

"Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит дежурные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения вооруженных сил Украины", – рассказала "Общественному" спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Личного состава вооруженных сил и техники для защиты границы в Луганской области от российской агрессии хватит, заверил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тыс. человек. Пусть часть, буквально 30% пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны, и если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди четко понимают, что они должны делать", – рассказал Гайдай.

По его информации, до конца этого года Луганская ОГА обнародует план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

27 декабря председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину.

Теги: Россия, Луганск, граница, агрессия, нападение, эвакуация, вторжение, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, наступление, население, войска
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