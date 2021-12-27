"Не поможет удержать тяжелую технику, но поможет выиграть время". На границе с Россией построили 100 км забора

Личного состава вооруженных сил и техники для защиты границы в Луганской области от российской агрессии хватит, заверяет руководство Луганской ОГА Фото: Суспільне Донбас

Вдоль забора, который начинается еще в Харьковской области, установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

"Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время. То есть оператор комплекса будет видеть приближение тяжелой техники и известит дежурные силы и средства, резервы пограничного подразделения, проинформирует подразделения вооруженных сил Украины", – рассказала "Общественному" спикер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Личного состава вооруженных сил и техники для защиты границы в Луганской области от российской агрессии хватит, заверил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Ветеранов АТО на сегодняшний день ориентировочно 400 тыс. человек. Пусть часть, буквально 30% пойдет снова защищать родину. Также мы проводим собрание терробороны, и если нужно будет, они будут выполнять определенные задачи, которые мы им будем ставить, не буду говорить какие, но тренировки проходят, люди четко понимают, что они должны делать", – рассказал Гайдай.

По его информации, до конца этого года Луганская ОГА обнародует план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления России.