Украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери в случае прямой агрессии – посол Германии в Украине

Фельдгузен отметила, что, в отличие от 2014 года, сейчас нападение России на Украину не стало бы сюрпризом Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Есть ли у России такие намерения, я не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет, – это чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя, произойдет ли что-нибудь", – сказала Фельдгузен.

Она отметила, что, в отличие от 2014 года, сейчас нападение России не стало бы сюрпризом.

"Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова начнется война", – подчеркнула посол, добавив, что в случае нападения последствия для РФ будут касаться финансовой сферы.