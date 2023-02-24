Зеленский хотел, чтобы Шольц на годовщину вторжения России приехал в Киев – Bild

Зеленский, по данным СМИ, надеялся на приезд Шольца в Киев, но у немецкого канцлера был запланирован визит в Индию Фото: president.gov.ua

По информации Bild, Зеленский хотел, чтобы канцлер Германии посетил Киев, и рассчитывал на этот визит как на символический жест в годовщину вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Отмечается, что приезд канцлера ФРГ был бы важен на фоне предстоящих поставок танков Leopard и ожесточенных боев на востоке Украины.

По данным Bild, между Киевом и Берлином состоялись переговоры на тему возможной подготовки визита. Однако для Шольца, который сегодня вечером летит в Индию, поездка в Украину, по-видимому, была бы "слишком спонтанной", полагает издание.

Bild на фоне несостоявшегося визита Шольца в столицу Украины отмечает, что 24 февраля уже пятый раз с начала вторжения в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Другие лидеры, например, премьер-министры Испании или Великобритании, несколько раз бывали в Киеве после 24 февраля 2022 года, добавляет издание.

В то же время Шольц, напоминает Bild, посетил Украину только один раз в июне 2022 года в компании с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.