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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский хотел, чтобы Шольц на годовщину вторжения России приехал в Киев – Bild

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Зеленский, по данным СМИ, надеялся на приезд Шольца в Киев, но у немецкого канцлера был запланирован визит в Индию
Зеленский, по данным СМИ, надеялся на приезд Шольца в Киев, но у немецкого канцлера был запланирован визит в Индию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев 24 февраля 2023 года, утверждает в Telegram немецкое издание Bild.

По информации Bild, Зеленский хотел, чтобы канцлер Германии посетил Киев, и рассчитывал на этот визит как на символический жест в годовщину вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Отмечается, что приезд канцлера ФРГ был бы важен на фоне предстоящих поставок танков Leopard и ожесточенных боев на востоке Украины.

По данным Bild, между Киевом и Берлином состоялись переговоры на тему возможной подготовки визита. Однако для Шольца, который сегодня вечером летит в Индию, поездка в Украину, по-видимому, была бы "слишком спонтанной", полагает издание.

Bild на фоне несостоявшегося визита Шольца в столицу Украины отмечает, что 24 февраля уже пятый раз с начала вторжения в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Другие лидеры, например, премьер-министры Испании или Великобритании, несколько раз бывали в Киеве после 24 февраля 2022 года, добавляет издание.

В то же время Шольц, напоминает Bild, посетил Украину только один раз в июне 2022 года в компании с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Контекст:

Шольц неоднократно заявлял, что Россия не должна и не выиграет войну против Украины, помощь которой, в частности военную, предоставляет Германия. В конце ноября 2022 года канцлер ФРГ говорил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Шольца цитирует Der Spiegel.

Шольц много раз подчеркивал, что условием для начала переговоров с Россией является вывод российских войск из Украины. При этом немецкий канцлер подчеркивал, что прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной "нет и не будет".

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

Шольц сначала отказывался давать Украине танки Leopard, но 25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить их Украине. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel.

Теги: Олаф Шольц
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