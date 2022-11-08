"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине

В ролике актриса говорит, что "из-за войны в Украине тысячи семей и детей в африканских странах находятся на грани голода".
"Какое отношение война в Украине к голоду детей в Южном Судане? Посмотрите это мощное послание и помогите ЮНИСЕФ спасти жизни", – говорится в подписи к видео.
При этом знаменитость не упоминает в своем заявлении Россию, которая 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Пользователи сети раскритиковали обращение актрисы.
"А как же украинские дети и мирные граждане, которые умирают каждый день от российских и иранских ракет и беспилотников? Чтобы предотвратить голод и страдания суданских детей, мир должен остановить российский террор и геноцид украинского народа", – написали в комментариях.
"Главная причина – не просто "война в Украине", а военная агрессия России", – заявили подписчики.
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Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому он пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал заявление Путина лживым. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в Мининфраструктуры 14 сентября.
В октябре Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Так, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на приостановку участия РФ в черноморской "зерновой инициативе". США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".
В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".