"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине

Крус заявила, что "из-за войны в Украине тысячи семей и детей в африканских странах находятся на грани голода" Фото: penelopecruzoficial / Instagram

В ролике актриса говорит, что "из-за войны в Украине тысячи семей и детей в африканских странах находятся на грани голода".

"Какое отношение война в Украине к голоду детей в Южном Судане? Посмотрите это мощное послание и помогите ЮНИСЕФ спасти жизни", – говорится в подписи к видео.

При этом знаменитость не упоминает в своем заявлении Россию, которая 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Пользователи сети раскритиковали обращение актрисы.

"А как же украинские дети и мирные граждане, которые умирают каждый день от российских и иранских ракет и беспилотников? Чтобы предотвратить голод и страдания суданских детей, мир должен остановить российский террор и геноцид украинского народа", – написали в комментариях.

"Главная причина – не просто "война в Украине", а военная агрессия России", – заявили подписчики.