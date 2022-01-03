"Беспрецедентная поддержка и полное взаимопонимание". Ермак прокомментировал разговор Зеленского и Байдена

"Зеленский только что поговорил с Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого", – написал Ермак.
Он выразил благодарность американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Частота контактов на высшем уровне Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", – отметил он.
Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів найвищого рівня * та * говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 2, 2022
В пресс-релизе Белого дома по итогам разговора сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". Отмечалось, что президент США в разговоре с президентом Украины подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя".
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что лидеры государств "обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию".
Предыдущий разговор Байдена и Зеленского произошел 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявлял Ермак. Байден тогда отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО, против которого выступает Россия, – это только решение украинского народа.
Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.
Ранее телефонные разговоры Зеленского и Байдена прошли в апреле и в июне.
Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".