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"Беспрецедентная поддержка и полное взаимопонимание". Ермак прокомментировал разговор Зеленского и Байдена

Ермак отметил частоту переговоров президентов Украины и США
Ермак отметил частоту переговоров президентов Украины и США
Фото: EPA

Частота контактов высшего уровня Украины и США свидетельствует об очень высоком уровне поддержки украинского суверенитета, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он написал в Twitter ночью 3 января, комментируя состоявшийся вечером 2 января разговор президентов двух государств Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Зеленский только что поговорил с Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого", – написал Ермак.

Он выразил благодарность американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Частота контактов на высшем уровне Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", – отметил он.

В пресс-релизе Белого дома по итогам разговора сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". Отмечалось, что президент США в разговоре с президентом Украины подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя".

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что лидеры государств "обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию".

Контекст:

Предыдущий разговор Байдена и Зеленского произошел 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявлял Ермак. Байден тогда отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО, против которого выступает Россия, – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Ранее телефонные разговоры Зеленского и Байдена прошли в апреле и в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: США, Джо Байден, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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