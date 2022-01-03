"Беспрецедентная поддержка и полное взаимопонимание". Ермак прокомментировал разговор Зеленского и Байдена

"Зеленский только что поговорил с Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого", – написал Ермак.

Он выразил благодарность американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Частота контактов на высшем уровне Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", – отметил он.

Вдячні американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Частота контактів найвищого рівня * та * говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 2, 2022

В пресс-релизе Белого дома по итогам разговора сообщалось: "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину". Отмечалось, что президент США в разговоре с президентом Украины подтвердил приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о тебе без тебя".

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что лидеры государств "обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию".