Политолог Сазонов о требовании "Европейской солидарности" уволить главу ГБР: Тряпичные куклы Порошенко запели про политическое преследование и репрессии

Кирилл Сазонов: Когда по этому же делу под домашний арест попал Медведчук, ГБР были молодцами, сработали, как часы. Как только настала очередь гетмана, его тряпичные куклы запели про политическое преследование и репрессии Фото: Кирило Володимирович / Facebook

"Самые "независимые" депутаты Верховной Рады (от "Европейской солидарности", естественно) внесли законопроект о досрочном увольнении Сухачева с поста главы ГБР в связи с "неудовлетворительной работой бюро". Неудовлетворительной она стала после того, как Петра Алексеевича попросили ответить по закону за бизнес с кумом [президента РФ Владимира] Путина во время войны и покупку угля у террористов ОРДЛО. Когда по этому же делу под домашний арест попал Медведчук, ГБР были молодцами, сработали, как часы. Как только настала очередь гетмана, его тряпичные куклы запели про политическое преследование и репрессии", – написал Сазонов.

Он подчеркнул, что Сухачев, очевидно, по этому требованию уволен не будет.

"Они говорили, что дело против него бесперспективно и обречено рассыпаться еще до суда. Но потом что-то пошло не так. Порошенко отказался давать показания, отказался ходить на допросы, забоялся реального срока, раз требует обезглавить ГБР? Сухачев, конечно, никуда не уйдет. От него ждут результатов. И он, судя по первым шагам, не из трусливых. А Порошенко с его фансектором пора уже уяснить: за преступления надо отвечать, даже если ты был президентом. А еще им пора прекращать врать, манипулировать и доводить абсурд до запредельных значений", – резюмировал политолог.