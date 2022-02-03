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Политолог Сазонов о требовании "Европейской солидарности" уволить главу ГБР: Тряпичные куклы Порошенко запели про политическое преследование и репрессии

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Кирилл Сазонов: Когда по этому же делу под домашний арест попал Медведчук, ГБР были молодцами, сработали, как часы. Как только настала очередь гетмана, его тряпичные куклы запели про политическое преследование и репрессии
Кирилл Сазонов: Когда по этому же делу под домашний арест попал Медведчук, ГБР были молодцами, сработали, как часы. Как только настала очередь гетмана, его тряпичные куклы запели про политическое преследование и репрессии
Фото: Кирило Володимирович / Facebook

Нардепы от "Европейской солидарности" внесли законопроект о досрочном увольнении Алексея Сухачева с поста главы Государственного бюро расследований в связи с "неудовлетворительной работой бюро". Политолог Кирилл Сазонов заявил в своем Facebook, что "неудовлетворительной" она стала после того, как пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко попросили ответить по закону за бизнес с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и покупку угля у террористов ОРДЛО.

"Самые "независимые" депутаты Верховной Рады (от "Европейской солидарности", естественно) внесли законопроект о досрочном увольнении Сухачева с поста главы ГБР в связи с "неудовлетворительной работой бюро". Неудовлетворительной она стала после того, как Петра Алексеевича попросили ответить по закону за бизнес с кумом [президента РФ Владимира] Путина во время войны и покупку угля у террористов ОРДЛО. Когда по этому же делу под домашний арест попал Медведчук, ГБР были молодцами, сработали, как часы. Как только настала очередь гетмана, его тряпичные куклы запели про политическое преследование и репрессии", – написал Сазонов.

Он подчеркнул, что Сухачев, очевидно, по этому требованию уволен не будет.

"Они говорили, что дело против него бесперспективно и обречено рассыпаться еще до суда. Но потом что-то пошло не так. Порошенко отказался давать показания, отказался ходить на допросы, забоялся реального срока, раз требует обезглавить ГБР? Сухачев, конечно, никуда не уйдет. От него ждут результатов. И он, судя по первым шагам, не из трусливых. А Порошенко с его фансектором пора уже уяснить: за преступления надо отвечать, даже если ты был президентом. А еще им пора прекращать врать, манипулировать и доводить абсурд до запредельных значений", – резюмировал политолог.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=105591292043526&id=100077779656693

Контекст:

Президент назначил Сухачева главой ГБР 31 декабря 2021 года. Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он победил в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Рассмотрение апелляционных жалоб в Киевском апелляционном суде назначили на 28 января, но потом заседание перенесли на 11 февраля.

31 января Порошенко пришел на допрос в ГБР, но не стал давать показания.

Теги: Петр Порошенко, расследование, увольнение, Кирилл Сазонов, Европейская солидарность, ГБР, Алексей Сухачев
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