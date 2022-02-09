Проведение в Украине референдума по НАТО – это очень опасно – социолог

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, рассказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Однако здесь есть проблема из-за неравномерной поддержки членства Украины в Североатлантическом союзе по регионам, отметил социолог.

"И [действующий президент Украины Владимир] Зеленский, и [пятый президент Петр] Порошенко выступали и говорили о проведении референдума по НАТО – на мой взгляд, это очень опасно, – подчеркнул Паниотто. – Вступление в НАТО на юге и востоке не поддерживают. На юге настроения распределены примерно пополам. Очень небольшая мобилизация населения на востоке приведет к тому, что этот референдум мы проиграем, хотя нам в принципе стоит вступать в НАТО. Поэтому мне кажется, что сейчас недостаточно преимущества у сторонников Североатлантического альянса, сравнивая с противниками".

Согласно данным опроса КМИС, проведенного 13–16 декабря 2021 года, на референдуме о вступлении в НАТО 59,2% украинцев проголосовали бы за, 28,1% – против. Отказались бы от голосования 1,3% опрошенных, не определились с ответом 11,4% респондентов.

Вступление в НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины (69,5%), на юге и востоке поддержка ниже (42,3%).