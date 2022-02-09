Проведение в Украине референдума по НАТО – это очень опасно – социолог

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, рассказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
Однако здесь есть проблема из-за неравномерной поддержки членства Украины в Североатлантическом союзе по регионам, отметил социолог.
"И [действующий президент Украины Владимир] Зеленский, и [пятый президент Петр] Порошенко выступали и говорили о проведении референдума по НАТО – на мой взгляд, это очень опасно, – подчеркнул Паниотто. – Вступление в НАТО на юге и востоке не поддерживают. На юге настроения распределены примерно пополам. Очень небольшая мобилизация населения на востоке приведет к тому, что этот референдум мы проиграем, хотя нам в принципе стоит вступать в НАТО. Поэтому мне кажется, что сейчас недостаточно преимущества у сторонников Североатлантического альянса, сравнивая с противниками".
Согласно данным опроса КМИС, проведенного 13–16 декабря 2021 года, на референдуме о вступлении в НАТО 59,2% украинцев проголосовали бы за, 28,1% – против. Отказались бы от голосования 1,3% опрошенных, не определились с ответом 11,4% респондентов.
Вступление в НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины (69,5%), на юге и востоке поддержка ниже (42,3%).
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".