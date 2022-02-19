Встретится с Блинкеном и выступит в Генассамблее ООН. Кулеба посетит Евросоюз и США

Сегодня в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским Кулеба находится в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава МИД проведет двусторонние встречи с коллегами.

21 февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя.

"Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также об усилиях для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования", – отметили в релизе.

На 22 февраля у главы МИД запланирована встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. 23 февраля Кулеба в Нью-Йорке выступит в Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд встреч. В Офисе президента заявили, что визит главы государства "распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня".

Администрация президента США Джо Байдена выражала беспокоенность отъездом Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности на фоне сообщений о возможном вторжении РФ. Об этом 18 февраля сообщил NBC News со ссылкой на источники.

В Белом доме опасаются, что отсутствием Зеленского может воспользоваться президент РФ Владимир Путин. По информации CNN, администрация Байдена в частном порядке пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.