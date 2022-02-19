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Встретится с Блинкеном и выступит в Генассамблее ООН. Кулеба посетит Евросоюз и США

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23 февраля Кулеба в Нью-Йорке выступит в Генеральной Ассамблее ООН
23 февраля Кулеба в Нью-Йорке выступит в Генеральной Ассамблее ООН
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19–23 февраля совершит ряд зарубежных визитов, в ходе которых обсудит с партнерами усилия Украины по сдерживанию дальнейшей российской агрессии. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МИД.

Сегодня в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским Кулеба находится в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава МИД проведет двусторонние встречи с коллегами.

21 февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя.

"Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также об усилиях для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования", – отметили в релизе.

На 22 февраля у главы МИД запланирована встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. 23 февраля Кулеба в Нью-Йорке выступит в Генеральной Ассамблее ООН.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/321937853310020

Зеленский 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд встреч. В Офисе президента заявили, что визит главы государства "распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня".

Администрация президента США Джо Байдена выражала беспокоенность отъездом Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности на фоне сообщений о возможном вторжении РФ. Об этом 18 февраля сообщил NBC News со ссылкой на источники.

В Белом доме опасаются, что отсутствием Зеленского может воспользоваться президент РФ Владимир Путин. По информации CNN, администрация Байдена в частном порядке пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации".

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: США, Украина, Нью-Йорк, Вашингтон, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, российская агрессия, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, встреча, ЕС
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