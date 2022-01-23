"Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе от НАТО". В Грузии прошла акция поддержки Украины на фоне агрессии России

Участники акции принесли с собой плакаты с надписями на разных языках Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში / Facebook

"23 января у здания посольства Украины в Грузии состоялась многочисленная акция в знак солидарности и поддержки Украины на фоне беспрецедентной эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины и наращивания страной-агрессором военного присутствия вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в митинге приняли участие представители разных политических партий, гражданские активисты, организации и украинцы, проживающие на территории Грузии.

Участники акции принесли с собой плакаты с надписями "Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе от НАТО", "Путин, руки прочь от Украины", "Душу и тело мы положим за нашу свободу", "Украина и Грузия без России", "Слава Украине".

Советник посольства Андрей Касьянов подчеркнул, что на фоне агрессивной внешней политики РФ против Украины очень важны солидарность и международная поддержка.