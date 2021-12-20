Делегация Конгресса США посетила Украину

В Украину второй раз за две недели приехала делегация от Конгресса США Фото: depositphotos.com

Делегация посетила Киев, чтобы обсудить российскую агрессию и наращивание войск внутри и вокруг Украины и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.

Члены Палаты представителей еще раз подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантического курса.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", – говорится в сообщении.

Возглавил делегацию демократ Джейсон Кроу, в нее вошли также республиканцы Брэд Венструп и Рик Кроуфорд.

На прошлой неделе, 13 декабря, в Украину также приезжали с визитом конгрессмены от обеих ведущих партий США. После этого визита они призвали Белый дом ускорить поставки вооружений Украине.