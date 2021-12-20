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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Делегация Конгресса США посетила Украину

В Украину второй раз за две недели приехала делегация от Конгресса США
В Украину второй раз за две недели приехала делегация от Конгресса США
Фото: depositphotos.com

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны. Об этом 19 декабря сообщила в Facebook пресс-служба посольства США в Киеве.

Делегация посетила Киев, чтобы обсудить российскую агрессию и наращивание войск внутри и вокруг Украины и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.

Члены Палаты представителей еще раз подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантического курса.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", – говорится в сообщении.

Возглавил делегацию демократ Джейсон Кроу, в нее вошли также республиканцы Брэд Венструп и Рик Кроуфорд.

На прошлой неделе, 13 декабря, в Украину также приезжали с визитом конгрессмены от обеих ведущих партий США. После этого визита они призвали Белый дом ускорить поставки вооружений Украине.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Теги: США, посольство, Конгресс США, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, конгрессмены
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