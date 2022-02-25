Зеленский – европейским странам: Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете Украине?

"Уже второй день города нашей страны сталкиваются с ракетно-бомбовыми ударами. Танковые колонны, авианалеты – максимально похоже на то, что Европа давно видела во время Второй мировой войны и о чем говорила: "Никогда снова". Но это опять произошло – сейчас, в 2022 году. Уверен, вы все это видите – вся Европа. Но мы не видим в полной мере, что вы собираетесь с этим делать. Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете Украине?" – подчеркнул глава Украинского государства.

Он призвал иностранных граждан приезжать в Украину, чтобы помочь в противодействии российским оккупантам.

"Если у вас, в Европе, есть боевой опыт и вы не хотите смотреть на нерешительность [своих] политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас теперь хотят расколоть и поделить так же, как пытаются сегодня разделить Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя", – резюмировал Зеленский.

О введении санкций против России из-за вторжения в Украину заявляли США, Евросоюз, Великобритания и Канада.