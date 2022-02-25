Зеленский – европейским странам: Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете Украине?

"Уже второй день города нашей страны сталкиваются с ракетно-бомбовыми ударами. Танковые колонны, авианалеты – максимально похоже на то, что Европа давно видела во время Второй мировой войны и о чем говорила: "Никогда снова". Но это опять произошло – сейчас, в 2022 году. Уверен, вы все это видите – вся Европа. Но мы не видим в полной мере, что вы собираетесь с этим делать. Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете Украине?" – подчеркнул глава Украинского государства.
Он призвал иностранных граждан приезжать в Украину, чтобы помочь в противодействии российским оккупантам.
"Если у вас, в Европе, есть боевой опыт и вы не хотите смотреть на нерешительность [своих] политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас теперь хотят расколоть и поделить так же, как пытаются сегодня разделить Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя", – резюмировал Зеленский.
О введении санкций против России из-за вторжения в Украину заявляли США, Евросоюз, Великобритания и Канада.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.