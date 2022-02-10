Кулеба и Боррель обсудили итоги визита Макрона в Москву и Киев

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Скоординировали позиции после его визита в США, дискуссий в ЕС и обсуждения визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, – рассказал Кулеба. – Принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым".

Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви і Києва. Принцип «Жодних рішень щодо України без України» залишається непорушним. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2022

7 февраля Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.

Агентство Reuters 8 февраля сообщило, что Путин в ходе переговоров якобы пообещал Макрону не совершать новых военных маневров неподалеку от Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не слышал таких сообщений.

В Белом доме не стали прогнозировать действия Путина после переговоров с Макроном по Украине.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским они обсудили мирное урегулирование ситуации на Донбассе и саммит "Нормандской четверки".

После беседы с Макроном Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации экономики.

Макрон, в свою очередь, рассказал о своей встрече с Путиным, состоявшейся накануне. По словам президента Франции, Путин его уверял, что он не является инициатором эскалации ситуации вокруг Украины.