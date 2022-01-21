ГОРДОН
 
 
МИР

Фурса: Песков пригрозил Украине гражданской войной, если США "отключат" российские банки от доллара. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фурса: В такие моменты Россия даже готова скинуть маску и признать, что под прикрытием "гражданской войны" идет прямая военная агрессия Москвы
Фурса: В такие моменты Россия даже готова скинуть маску и признать, что под прикрытием "гражданской войны" идет прямая военная агрессия Москвы
Фото: Sergey Fursa / Facebook

Заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что "отключение" России от финансовых операций с долларами может "спровоцировать начало гражданской войны" в Украине, является подтверждением того, что РФ – это сторона конфликта на Донбассе. Такое мнение в Facebook выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Песков заявил, что угрозы лишить российские банки возможности совершать операции с долларами могут спровоцировать начало гражданской войны в Украине. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу… Казалось бы, какая связь между гражданской войной в Украине и угрозой российским банкам. Ну, тут либо украинцы будут драться друг с другом ради стабильности банковской системы России. Это как в свое время гражданская война разделяла тех, кто разбивал яйцо с тупого конца, и того, кто разбивал его с острого. В вымышленном мире, конечно. Потому что в реальности трудно найти причину, по которой одни украинцы будут драться с другими украинцами из-за санкций против российских банков. Для того чтобы представить себе такой мир, в котором это происходит, надо очень много покурить", – отметил Фурса.

По его мнению, заявление Пескова подтверждает, что власти РФ боятся санкций Запада.

"Либо Россия признает, что никакой гражданской войны в Украине нет и это конфликт, в котором Россия является одной из сторон. Собственно, Россия и начала войну своей агрессией. И Россия угрожает вновь эскалировать этот конфликт, если ей введут санкции. Шантажирует мир таким образом. Но почему-то продолжая называть свою агрессию "гражданской войной в Украине". Россия как бы говорит: "Если вы введете санкции, то я вам отомщу, но поскольку я вам ничего сделать не смогу, то я опять нападу на Украину". И да, такие откровения Пескова показывают, что этих санкций они действительно боятся. Это очень серьезно. И будет очень больно. И в такие моменты Россия даже готова скинуть маску и признать, что под прикрытием "гражданской войны" идет прямая военная агрессия Москвы", – подчеркнул Фурса.

По его словам, хорошо, что Россия признает свои преступления.

"Плохо, что Россия, как гопник, продолжает угрожать обидеть слабого. Хорошо, что наши партнеры присылают нам оружие, что делает нас сильнее", – резюмировал Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5523615947664774

20 января президент США Джо Байден во время встречи с журналистами заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия. "Это [вторжение России в Украину] будет иметь серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларами. Если они [россияне] вторгнутся, они заплатят: их банки не смогут иметь дело с долларами", – сказал Байден.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Украина, доллар, Джо Байден, Дмитрий Песков, агрессия, война в Украине, Сергей Фурса, российские банки, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе: Мы создали гениальную песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе: Мы создали гениальную песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность и засветила соски
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность и засветила соски
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (133535)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (118887)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (108899)
4
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (93168)
5
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (90944)
6
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (82779)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (53808)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (43230)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS