"Нужно было вступить в НАТО". Экс-глава МИД РФ Козырев назвал выгоды от приближения Альянса к границам России

"Нам нужно было де-факто давным-давно – и сейчас это вполне возможно – вступить в НАТО. Другой вопрос: как это технически оформляется? Это неважно. Например, Япония или Австралия. Они не являются членами НАТО, но они имеют договор безопасности с Соединенными Штатами. И они фактически то же самое, что члены НАТО. На них распространяются все гарантии. И все воспринимают как часть западных стран. То есть много есть таких дипломатических технических вариантов", – подчеркнул Козырев.

По его словам, России в вопросе отношений с НАТО "нужно перепрыгнуть через старую эпоху и осознать, наконец, реальность".

"Никакое НАТО нам не угрожает, никто нам не угрожает в Европе. Это наши по определению должны быть партнеры, друзья, и нам надо интегрироваться вместе с ними, не теряя своей национальной особенности и культуры. А находиться в конфронтации с НАТО, с наиболее развитыми странами мира, и не проводить из-за этого или ограничивать возможности модернизации – это какая-то безумная политика", – сказал Козырев.

Он предполагает, что нынешнее противостояние России с Западом может закончится "так же плачевно, как кончилось для Советского Союза", а противостояние РФ и НАТО "придумано исключительно для того, чтобы иметь внешнего врага по советской старинке".

"Это раздувается пропагандой. НАТО не является врагом. Более того, чем ближе НАТО будет приближаться к нашим границам – мы можем даже отказаться от пограничников с ними, потому что они сами берут на себя всю ответственность за то, чтобы бороться и с наркотрафиком, и с трафиком оружия", – объяснил Козырев.