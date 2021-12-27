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"Нужно было вступить в НАТО". Экс-глава МИД РФ Козырев назвал выгоды от приближения Альянса к границам России

Козырев заявил, что "никакое НАТО" России не угрожает
Козырев заявил, что "никакое НАТО" России не угрожает
Фото: ЕРА

России следует не противостоять НАТО, а сотрудничать с Альянсом, заявил 26 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев.

"Нам нужно было де-факто давным-давно – и сейчас это вполне возможно – вступить в НАТО. Другой вопрос: как это технически оформляется? Это неважно. Например, Япония или Австралия. Они не являются членами НАТО, но они имеют договор безопасности с Соединенными Штатами. И они фактически то же самое, что члены НАТО. На них распространяются все гарантии. И все воспринимают как часть западных стран. То есть много есть таких дипломатических технических вариантов", – подчеркнул Козырев.

По его словам, России в вопросе отношений с НАТО "нужно перепрыгнуть через старую эпоху и осознать, наконец, реальность".

"Никакое НАТО нам не угрожает, никто нам не угрожает в Европе. Это наши по определению должны быть партнеры, друзья, и нам надо интегрироваться вместе с ними, не теряя своей национальной особенности и культуры. А находиться в конфронтации с НАТО, с наиболее развитыми странами мира, и не проводить из-за этого или ограничивать возможности модернизации – это какая-то безумная политика", – сказал Козырев.

Он предполагает, что нынешнее противостояние России с Западом может закончится "так же плачевно, как кончилось для Советского Союза", а противостояние РФ и НАТО "придумано исключительно для того, чтобы иметь внешнего врага по советской старинке".

"Это раздувается пропагандой. НАТО не является врагом. Более того, чем ближе НАТО будет приближаться к нашим границам – мы можем даже отказаться от пограничников с ними, потому что они сами берут на себя всю ответственность за то, чтобы бороться и с наркотрафиком, и с трафиком оружия", – объяснил Козырев.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Козырев возглавлял МИД РФ в 1990–1996 годы.

Теги: Россия, НАТО, СССР, пропаганда, граница, сотрудничество
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