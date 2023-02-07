Правительство Германии официально согласовало передачу Украине 178 танков Leopard 1A5

Leopard 1 был взят на вооружение в 1965 году Фото: wikipedia.org (архив)

"Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) в качестве официального лицензирующего органа выдало немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Сколько [...] реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", – говорится в сообщении.

В правительстве ФРГ отметили, что финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских военных происходят "в тесной координации со странами – партнерами ФРГ в Европе".

Германия подчеркивает, что поставки немецких танков Вооруженным силам Украины необходимы "для законной самообороны против российской агрессивной войны, нарушающей международное право".

"Федеральное правительство уже объявило о политическом одобрении этой поставки на прошлой неделе. Затем последовали необходимые формальные этапы утверждения", – объяснили в немецком ведомстве.

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7 февраля во время неанонсированного визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 танков Leopard 1A5.

По информации Business Insider, лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину должны получить компании Rheinmetall и FFG .

Leopard 1A5 – вариант более ранней модели немецкого танка, предшествующей модели Leopard 2. Leopard 1 был первым немецким танком, взятым на вооружение страны после Второй мировой войны, случилось это в 1965 году.