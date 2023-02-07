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Правительство Германии официально согласовало передачу Украине 178 танков Leopard 1A5

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Leopard 1 был взят на вооружение в 1965 году
Leopard 1 был взят на вооружение в 1965 году
Фото: wikipedia.org (архив)

7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины немецких основных боевых танков Leopard 1A5.

"Федеральное министерство экономики и защиты климата (BMWK) в качестве официального лицензирующего органа выдало немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Сколько [...] реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", – говорится в сообщении.

В правительстве ФРГ отметили, что финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских военных происходят "в тесной координации со странами – партнерами ФРГ в Европе".

Германия подчеркивает, что поставки немецких танков Вооруженным силам Украины необходимы "для законной самообороны против российской агрессивной войны, нарушающей международное право".

"Федеральное правительство уже объявило о политическом одобрении этой поставки на прошлой неделе. Затем последовали необходимые формальные этапы утверждения", – объяснили в немецком ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 февраля во время неанонсированного визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 танков Leopard 1A5.

По информации Business Insider, лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину должны получить компании Rheinmetall и FFG .

Leopard 1A5 – вариант более ранней модели немецкого танка, предшествующей модели Leopard 2. Leopard 1 был первым немецким танком, взятым на вооружение страны после Второй мировой войны, случилось это в 1965 году.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

США предоставят Украине 31 американский танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден.

ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров, заявляли в МИД Украины 31 января.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, война, танки, ФРГ, вооружение, экспорт, оборона, лицензия, война России против Украины
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