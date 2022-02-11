"Они начали тактику затягивания". Апелляционный суд не изменил меру пресечения для Порошенко

Новиков и Порошенко заявили, что дело будет затягиваться Фото: EPA

Суд рассмотрел апелляционные жалобы обвинения и защиты на меру пресечения и оставил решение Печерского районного суда в силе.

После оглашения решения в зале начали хлопать.

"Прошу не аплодировать, это не победа, но и не поражение. Они начали тактику затягивания", – заявил Порошенко.

Адвокат нардепа Илья Новиков также сказал, что дело будет затягиваться месяцами.

"Нас ожидают месяцы затягивания. Нас ожидают месяцы фейковых сообщений о расследовании. Они знают, что им нечего расследовать. Нас ожидает представление на тему одновременного допроса [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука c Порошенко, ради чего все и затевалось. Это очень неудачная ситуация для фокусников, когда их фокусы раскрываются заранее", – отметил защитник.

Новиков 24 января сообщил о возможном перекрестном допросе нардепов. 27 января в ГБР заявили, что в Уголовном процессуальном кодексе Украины нет такого понятия, как перекрестный допрос, а есть термин "одновременный допрос".

"Для того чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

28 января Новиков заявил, что "такое шоу не состоится".