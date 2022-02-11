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"Они начали тактику затягивания". Апелляционный суд не изменил меру пресечения для Порошенко

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Новиков и Порошенко заявили, что дело будет затягиваться
Новиков и Порошенко заявили, что дело будет затягиваться
Фото: EPA

Киевский апелляционный суд 11 февраля оставил без изменения меру пресечения в виде личного обязательства для пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Суд рассмотрел апелляционные жалобы обвинения и защиты на меру пресечения и оставил решение Печерского районного суда в силе.

После оглашения решения в зале начали хлопать.

"Прошу не аплодировать, это не победа, но и не поражение. Они начали тактику затягивания", – заявил Порошенко.

Адвокат нардепа Илья Новиков также сказал, что дело будет затягиваться месяцами.

"Нас ожидают месяцы затягивания. Нас ожидают месяцы фейковых сообщений о расследовании. Они знают, что им нечего расследовать. Нас ожидает представление на тему одновременного допроса [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука c Порошенко, ради чего все и затевалось. Это очень неудачная ситуация для фокусников, когда их фокусы раскрываются заранее", – отметил защитник.

Новиков 24 января сообщил о возможном перекрестном допросе нардепов. 27 января в ГБР заявили, что в Уголовном процессуальном кодексе Украины нет такого понятия, как перекрестный допрос, а есть термин "одновременный допрос".

"Для того чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

28 января Новиков заявил, что "такое шоу не состоится".

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, Илья Новиков, личное обязательство, Европейская солидарность, Игорь Головань
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