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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это одна неделя. И это снова – усиление нашего государства". Зеленский подвел дипломатические итоги недели

 
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Байден приехал в Киев 20 февраля в День памяти героев Небесной сотни.
Байден приехал в Киев 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 26 февраля подвел дипломатические итоги недели. Обращение главы государства опубликовала пресс-служба ОП.

В понедельник, 20 февраля, в Киев с неанонсированным визитом приехал президент США Джо Байден. Также прибыла глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. 

Во вторник, 21 февраля, прибыла премьер-министр Италии Джорджа Мелони и представители Республиканской партии Конгресса США во главе с председателем Комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

В среду, 22 февраля, в президента состоялся телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком.  А также первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. Кроме того он поговорил с президентом Пакистана Арифом Алви и  Эстонии Аларом Карисом.

"Четверг [23 февраля] – премьер-министр Испании [Педро] Санчес в Киеве. Разговор с президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси. Визит представителей глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины". Это 13 парламентов стран Европы и Европарламент. Наконец-то исторически значимое голосование Генассамблеи ООН за нашу резолюцию по миру и территориальной целостности нашего государства. 141 государство – за!" – сказал президент.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев приехал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Моравецкий объявил, что в Украину прибыли первые танки Leopard

"Результат, на который мы работали много месяцев. Встреча лидеров государств "Большой семерки" и участие Украины в этом заседании. Украина в течении года стала традиционным участником топовых международных форматов", – заявил глава государства.

Сегодня состоялся первый за 30 лет официальный визит делегации Саудовской Аравии.

"Была хорошая встреча с министром иностранных дел королевства Саудовская Аравия [принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом]. Первый официальный визит такого уровня представителя государства. Конечно, работаем и над более высоким уровнем визитов и отношений. Но уже сейчас мы наконец-то вышли на взаимодействие", – сказал глава государства.

Он добавил, первые результаты сотрудничества уже есть. В частности,  в теме освобождения пленных

"Это одна неделя. И это снова и снова – усиление нашего государства, наших воинов, нашей крепости, наших международных позиций", – резюмировал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей. Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. В рамках визита на Аллее смелости в Киеве открыли табличку с именем Байдена.

Глава МВФ Георгиева встретилась с премьер-министром  Денисом Шмыгалем и Зеленским. Обсудили перспективы новый кредитной программы для Украины.

Мелони прибыла с визитом в Украину 21 февраля. В Киеве премьер Италии провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать три вида систем ПВО.

Санчес прибыл в Киев утром 23 февраля. Это его второй визит в Украину с начала войны. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года.

Моравецкий прибыл с визитом в Киев в первую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. Вместе с Зеленским он посетил украинских военных в госпитале.

Теги: Киев, США, Украина, Египет, Пакистан, Польша, ООН, Испания, Эстония, Италия, Саудовская Аравия, Джо Байден, Европарламент, Владимир Зеленский, Республиканская партия, Кристалина Георгиева, Уганда, визит, Матеуш Моравецкий, Матеус, Британия, Алар Карис, Leopard
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