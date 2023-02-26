"Это одна неделя. И это снова – усиление нашего государства". Зеленский подвел дипломатические итоги недели

Байден приехал в Киев 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 февраля, в Киев с неанонсированным визитом приехал президент США Джо Байден. Также прибыла глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Во вторник, 21 февраля, прибыла премьер-министр Италии Джорджа Мелони и представители Республиканской партии Конгресса США во главе с председателем Комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

В среду, 22 февраля, в президента состоялся телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. А также первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. Кроме того он поговорил с президентом Пакистана Арифом Алви и Эстонии Аларом Карисом.

"Четверг [23 февраля] – премьер-министр Испании [Педро] Санчес в Киеве. Разговор с президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси. Визит представителей глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины". Это 13 парламентов стран Европы и Европарламент. Наконец-то исторически значимое голосование Генассамблеи ООН за нашу резолюцию по миру и территориальной целостности нашего государства. 141 государство – за!" – сказал президент.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев приехал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Моравецкий объявил, что в Украину прибыли первые танки Leopard.

"Результат, на который мы работали много месяцев. Встреча лидеров государств "Большой семерки" и участие Украины в этом заседании. Украина в течении года стала традиционным участником топовых международных форматов", – заявил глава государства.

Сегодня состоялся первый за 30 лет официальный визит делегации Саудовской Аравии.

"Была хорошая встреча с министром иностранных дел королевства Саудовская Аравия [принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом]. Первый официальный визит такого уровня представителя государства. Конечно, работаем и над более высоким уровнем визитов и отношений. Но уже сейчас мы наконец-то вышли на взаимодействие", – сказал глава государства.

Он добавил, первые результаты сотрудничества уже есть. В частности, в теме освобождения пленных

"Это одна неделя. И это снова и снова – усиление нашего государства, наших воинов, нашей крепости, наших международных позиций", – резюмировал Зеленский.

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