Собчак публично обратилась к Гордону

Собчак: Я против войны. Вообще все нормальные люди, мне кажется, против войны Фото: Ксения Собчак / Facebook

Обращаясь к Путину, украинский журналист заявил, что Киев и другие города Украины никто России не отдаст, потому что украинцы находятся у себя дома и никуда не уйдут.

"Владимир Путин, я не случайно показал вам места, с которым связано для меня все. Эти места, наверное, называются Родиной. У нас – у украинцев, у киевлян – есть Родина. И нам все равно, какие у вас на нее планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины, хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть, нам, повторяю это, все равно. Мы будем защищать свою Родину. Потому что Родина – это мама. И другой Родины ни у кого из нас нет", – подчеркнул Гордон.

Он также призвал российских матерей препятствовать тому, чтобы их дети отправлялись воевать против Украины.

"Мы хотим, чтобы вы поняли: всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода – мы будем защищать свое… Помните главное: Путин и его друзья сюда не придут. Они рисковать своими жизнями не будут. Они пришлют ваших детей, как мясо. Потому что это для них не впервой. И для их предшественников тоже", – сказал Гордон.

На YouTube канале "Осторожно: Собчак" российская журналистка обнародовала видео, снятое по аналогии с видеообращением Гордона, который показал памятные для него места в Киеве.

Собчак в ироничной форме провела экскурсию по своим памятным местам в Москве.

"Дмитрий Гордон, я не случайно показала вам все эти места. Я против войны. Вообще все нормальные люди, мне кажется, против войны. Миллионы россиян искренне сочувствуют Украине. Но эту войну в основном предвещают панические атаки в новостных заголовках. И вы, вот лично вы, их поддерживаете своими выступлениями не о Родине, а о себе. Я тоже люблю все сводить к себе. Мы, честно говоря, в этом похожи с вами", – отметила Собчак.

По ее мнению, война между Россией и Украиной "вряд ли случится".

"А вот мое финансовое и душевное здоровье может покачнуться. Рынок у нас легкомысленный – ориентируется даже на слухи. Чем агрессивнее предсказания о войне, тем активнее споры и игры на бирже, тем ниже курс рубля и акций, тем выше цены, тем беспокойнее и я. Пожалуйста, если снова услышите что-то о войне по расписанию, не спешите брать оператора на прогулку по прекрасному Киеву. Украине желаю мира, а вам, Дмитрий, поменьше советского, гражданского пафоса. Ну и монтажера себе найдите хорошего", – сказала Собчак.

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