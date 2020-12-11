"Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года

В уходящем високосном 2020 году произошло много негативных событий, непосредственно повлиявших на большинство стран мира Скриншот: USA Today / YouTube

Пожары в Австралии и Чернобыле, нашествие саранчи в Африке

Начало 2020 года ознаменовалось значительным усилением лесных пожаров в Австралии. Отдельные возгорания фиксировались еще с сентября 2019-го, но к новому году огонь достиг угрожающих масштабов. Распространению огня способствовали засуха (2019 год стал самым засушливым в Австралии за 119 лет метеонаблюдений), сильный ветер и рекордная жара (4 января в районе Сиднея температура поднималась до отметки +48,9 ºС).

В австралийских пожарах погибли 34 человека, сгорело, по оценке отдельных ученых, более миллиарда животных, было выжжено почти 19 млн га территорий и уничтожено свыше 3,5 тыс. строений, значительная часть которых – жилые дома. В Австралии этот период получил название "черное лето".

Пожарный и коала наблюдают за горящим лесом, Иден-Хиллз, Южная Австралия, 22 декабря 2019 года. Фото: Eden Hills Country Fire Service / Facebook

Не менее угрожающими – не столько по масштабам, сколько по месту распространения – оказались и пожары в Чернобыльской зоне, вспыхнувшие в начале апреле уходящего года. Огонь охватил площадь свыше 67 тыс. га, пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.

Справиться с активной фазой возгорания удалось за 10 суток, полностью огонь был потушен спустя месяц. К тушению были привлечены 1322 человека и 292 единицы техники. По информации Государственной экологической инспекции, пожар в зоне отчуждения вспыхнул из-за поджога травы. Полиция задержала нескольких человек, вероятно, причастных к поджогу.

В интервью "ГОРДОН" эколог и бывший офицер радиационной разведки Сергей Мирный подчеркнул, что пожар не угрожал хранилищу ядерных отходов в зоне отчуждения, поскольку это бетонное сооружение отделено от леса зачищенной полосой без растительности.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, продолжался 10 дней. По информации hromadske, огонь уничтожил не менее 17 сел, леса и поля площадью в несколько десятков гектаров. Опасности для ядерных объектов зоны отчуждения пожар не представлял. Фото: Yaroslav Yemelianenko / ЕРА

2020-й отметился еще одним катаклизмом – небывалым нашествием саранчи в Африке. Беспрецедентное по своему размеру и разрушительному потенциалу количество пустынной саранчи появилось в Эфиопии, Кении и Сомали, сообщили в январе в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"Эфиопия и Сомали не испытывали нашествий пустынной саранчи такого масштаба в течение 25 лет, в то время как Кения не сталкивалась с угрозой нашествия такого масштаба в течение 70 лет", – отметили в организации, а также призвали международное сообщество оказать финансовую помощь в борьбе с насекомыми, иначе возникла бы угроза для продовольственной безопасности континента и даже голода.

Фото: ЕРА

Авиакатастрофы в Иране, США и Украине

8 января 2020 года вблизи столицы Ирана разбился пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту находилось 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, поначалу настаивавшие, что самолет разбился из-за технической неисправности, под давлением лидеров западных стран признали, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой по ошибке. Согласно записям, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета, украинский экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый Boeing. Официальный Тегеран и Киев провели несколько раундов переговоров, последний – в октябре 2020-го. Стороны договорились о сотрудничестве и выплате компенсаций иранской стороной. По состоянию на конец года Украина так и не получила от Ирана никаких материалов по авиакатастрофе МАУ.

Фото: ЕРА

26 января в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса врезался в склон холма вертолет, в котором летели девять человек, в том числе легендарный американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна. Спастись никому не удалось.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У 41-летнего баскетболиста осталась жена и трое детей.

ВИДЕО

Видео: Meduza / YouTube

Вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэродрома Чугуева в Харьковской области упал и загорелся учебный самолет Ан-26Ш. На его борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Все погибли, кроме чудом выжившего 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского.

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В декабре генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование причин авиакатастрофы Ан-26Ш находится на завершающей стадии. Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщал, что трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Фото: ЕРА

Коронавирус, пандемия и карантин по всему миру

9 января в китайском Ухане от пневмонии скончался 61-летний мужчина, заразившийся ранее неизвестным вирусом, сообщило новостное агентство Reuters. Это была первая официальная жертва заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, который называется SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые узнала об этом новом вирусе в последний день декабря 2019 года. За пару месяцев распространение вируса достигло таких масштабов, что уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 декабря коронавирус подтвержден почти у 69,14 млн человек во всем мире, о чем свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего из-за SARS-CoV-2 скончались 1,574 млн человек, выздоровели больше 44 млн.

Фото: ЕРА

Распространение коронавируса серьезно повлияло на подавляющее число стран. Большинство из них ввели ряд ограничений для собственных граждан, начиная от рекомендаций носить маски и соблюдать дистанцию с окружающими, заканчивая жесткими мерами в виде комендантского часа, огромных штрафов и тюремного заключения за нарушение карантинных мер.

Коронакризис ударил и по мировой экономике. За ближайшие пять лет потери мирового ВВП из-за пандемии составят $28 трлн, а рецессия будет самой тяжелой со времен Великой депрессии 1930-х, убеждена директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

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Из-за пандемии были отменены или перенесены на более поздний срок множество спортивных, культурных, религиозных и политических мероприятий. Школы, университеты и колледжи либо частично, либо полностью переведены на удаленную форму обучения.

К декабрю ряд стран начали массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первой такой страной стала Великобритания, в которой вакцину BNT162b2, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, вкололи 90-летней Маргарет, сообщил телеканал Sky News.

Евросоюз лишился Великобритании

К слову, о Великобритании и ее своеобразном "вкладе" в глобальную нестабильность. 31 января Соединенное Королевство официально прекратило членство в Европейском союзе, в котором состояло почти 47 лет. Теперь Евросоюз насчитывает 27 стран.

Основанием для Brexit послужил результат консультативного референдума, когда выход страны из ЕС поддержали 51,9 % британцев. Референдум прошел больше трех с половиной лет назад – в июне 2016-го. Все это время страну раздирали разногласия прежде всего на политическом уровне. Дата Brexit несколько раз откладывалась, поскольку парламент отклонял предлагаемые сценарии выхода из ЕС.

Декабрь 2020 года, Великобритания. Сторонники ЕС проводят демонстрацию под лозунгом "Вместе лучше" перед зданием парламента в Лондоне. Фото: ЕРА

Сейчас в Британии продолжается переходный период, поскольку страна по-прежнему остается частью единого экономического пространства с ЕС. В течение всего 2020 года официальный Лондон договаривался о новых условиях торговли и сотрудничества с Евросоюзом.

Премьер-министр Борис Джонсон в октябре заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из Евросоюза может пройти по "жесткому сценарию", когда договоренности, по словам Джонсона, будут регулироваться на основании "простых принципов глобальной свободной торговли".

Обнуление Путина

В марте 2020-го Государственная дума России проголосовала за поправки в конституцию РФ, одна из которых обнулила количество президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина. Теперь с юридической точки зрения все его четыре президентских срока будут рассматриваться как "нулевой срок", а сам Путин вновь сможет баллотироваться на высший государственный пост в 2024-м и 2030 годах, когда ему исполнится 78 лет.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: ЕРА

Обнулить президентские сроки предложила первая в мире женщина-космонавт, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. "Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции", – заявила она с трибуны российского парламента.

В ноябре Госдума РФ поддержала законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для Путина.

Убийства и избиения в Беларуси и мародерство в США в ходе массовых протестов

2020-й ознаменовался несколькими массовыми акциями, на которых пролилась кровь.

В конце мая в американском Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнул протест, который быстро перекинулся на другие города и штаты и продолжался почти до ноября. Поводом для негодования послужило жестокое задержание афроамериканца Джорджа Флойда. Двое белых полицейских повалили Флойда лицом вниз и с наручниками за спиной, третий коленом прижал его шею к асфальту, пока тот не потерял сознание и не умер.

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Акции под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") против полицейского произвола и расовой дискриминации большей частью прошли мирно, однако в отдельных случаях переросли в беспорядки, погромы и мародерство. По меньшей мере в 200 городах был введен комендантский час. По данным The Hill, ущерб от беспорядков превысил миллиард долларов и стал одним из самых крупных за последние почти 30 лет. В ходе протестов погибло по меньшей мере 19 человек.

Полицейский участок, в котором работали четверо подозреваемых в убийстве Флойда, был сожжен в первые дни протестов. Фото: JBrown3802 / Twitter

В Беларуси пять месяцев подряд – с 9 августа – продолжаются массовые протесты против результатов выборов президента. По официальным данным, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняют митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов, по словам Тихановской, погибло восемь человек.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. По предварительным данным, Евросоюз в ближайшее время завершит формирование третьего пакета санкций против белорусских высокопоставленных чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Ранее ЕС ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Фото: ЕРА

Экологическая катастрофа в Норильске

В конце мая в самом северном городе России Норильске в грунт и реки вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. Причина – авария на одном из предприятий горно-металлургической компании "Норильский никель", принадлежащей долларовому миллиардеру, первому заму главы правительства РФ в 1996–97 годах Владимиру Потанину.

По оценке Greenpeace, разлив такого количества топлива стал самой крупной экологической катастрофой в истории заполярной Арктики. В Норильске и прилегающих территориях был введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб оценили в 148 млрд рублей, это свыше $2 млрд. По разным оценкам, восстановление экосистемы в районе аварии займет не менее 10 лет.

Фото: greenpeace.ru

Взрыв аммиачной селитры в Бейруте

Вечером 4 августа прогремел мощный взрыв в порту столицы Ливана Бейруте. Взрыв был такой силы, что его ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщал, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа. Жертвами стали 220 человек, около 6 тыс. ранены, без крова осталось до 300 тыс. человек, ущерб от взрыва оценивался в $15 млрд.

Взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами. По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана. В начале октября ливанский суд выдал ордер на заочный арест двух граждан России – бизнесмена и владельца Rhosus, а также капитана судна.

Последствия мощного взрыва в порту Бейрута. Фото: ЕРА

Отравление Навального

В августе был отравлен российский оппозиционер, основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный. Политику стало плохо на борту пассажирского самолета, следовавшего из Томска в Москву. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Почти двое суток руководство больницы не давало разрешения на транспортировку политика на лечение в Германию. Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме оппозиционера нашли следы вещества, схожего по составу на вещество нервно-паралитического действия группы "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Политик вышел из комы спустя 18 дней, сейчас он проходит реабилитацию в Германии, после которой планирует вернуться в Россию.

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Официальная Москва отрицает как сам факт отравления оппозиционера, так и причастность властей к попытке убийства политика. Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. 18 ноября Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции. В конце ноября в ходе выступления по видеосвязи в комитете по международным делам Европарламента Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против людей из окружения Путина.

Война за Нагорный Карабах

В конце сентября в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул конфликт, оказавшийся самым масштабным за последние годы. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций своей армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные при поддержке Турции инициировали наступление на Нагорный Карабах. С обеих сторон в ход пошли танки, тяжелая артиллерия и авиация.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. 44-дневная война завершилась военным поражением Армении. Официальный Ереван утратил контроль над территориями семи районов, прилегавших к Нагорному Карабаху, а также над частью самого Нагорного Карабаха, в том числе над городами Шуша и Гадрут.

Согласно сообщению минобороны Азербайджана, в ходе боевых действий погибли 2783 военнослужащих страны. По данным минздрава Армении, потери государства составили 2718 военных. Кроме того, погибли 148 мирных жителей, ранены 562. Начиная с 1991 года всего за время конфликта погибло более 30 тыс. человек.

Фото: ЕРА

Теракты в Вене, Ницце, Париже

В этом году было много терактов по всему миру, включая теракты в Вене, Ницце и афганском Фероз-Кохе. Однако самым резонансным стало убийство в пригороде Парижа, которое президент Франции Эммануэль Макрон назвал "характерным исламистским террористическим актом".

16 октября был убит и обезглавлен профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати. Незадолго до смерти 47-летний преподаватель показывал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в совершении преступления был застрелен при задержании. Им оказался 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров, которого в декабре с почестями похоронили в Чечне.

На церемонии прощания с профессором Пати президент Макрон сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков". Слова президента Франции об "исламском теракте" раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган, а глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона "вдохновителем терроризма".

Октябрь 2020 года, Париж. Траурная церемония прощания с убитым профессором Самюэлем Пати в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, Фото: ЕРА

Самые скандальные президентские выборы в истории США

14 декабря в США коллегия выборщиков официально определит победителя президентской гонки. Согласно предварительным результатам голосования, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден может победить с 306 голосами выборщиков против 232 у его оппонента – действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Эта президентская кампания стала самой скандальной в современной истории Соединенных Штатов. Пересчет голосов в так называемых колеблющихся штатах – не новое явление для США, 20 лет назад уже пересчитывали голоса в штате Флорида, когда кандидатами в президенты были Джордж Буш – младший и Алан Гор. Однако впервые вся американская избирательная система ставится под сомнение одним из кандидатов, а именно действующим президентом.

Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден во время первого раунда предвыборных дебатов. Фото: ЕРА

По словам Трампа, его оппоненты участвовали в мошенничестве, фальсификациях и вбросах голосов в пользу Байдена. Глава Белого дома настаивает, что вся система дистанционного голосования дала недостоверный результат и что у него "украли победу".

В начале декабря около 20 штатов подали заявление в Верховный суд США в поддержку заявки Техаса за отмену результатов президентских выборов там, где победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Эксперты заявили, что иск Техаса противоречит конституции США.

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Юридическая команда Трампа во главе с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани оспаривает результаты голосования в федеральных судах. Большая часть ходатайств уже была отклонена. Тем не менее штаб Трампа собрал свыше $200 млн добровольных пожертвований для опротестования результатов голосования, хотя, как сообщает The Washington Post, на юридическое сопровождение было всего потрачено $8,8 млн.

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Газета The New York Times сообщает, что Трамп в последние дни своего президентства может издать указ о помиловании членов своей семьи. Министерство юстиции США рассматривает дело о получении со стороны высокопоставленных чиновников Белого дома взятки за предоставление помилования. Имена подозреваемых пока не разглашаются, а сам Трамп называет эту информацию фейковой.

Умершие в 2020-м знаменитости

В 2020-м ушло из жизни много знаковых людей среди политиков, писателей, музыкантов, актеров и режиссеров, спортсменов и общественных деятелей. Среди них:

– актеры Борис Плотников, Армен Джигарханян, Ирина Скобцева, Ирина Печерникова, Инна Макарова, Нина Иванова, Борис Клюев, Владимир Андреев, Николай Губенко, Виктор Проскурин, Михаил Кокшенов, Инна Макарова, Кирк Дуглас, Шон Коннери, Чедвик Боузман, Ирфан Кхан;

– режиссеры Роман Виктюр, Алан Паркер, Ким Ким Дук;

– писатели Михаил Жванецкий, Анатолий Трушкин, Александр Кабаков, Леонид Зорин, Элисон Лури, Эдуарду Лоуренсу, Марсель Моро;

– певцы и музыканты Эннио Мариконе, Мирослав Скорик, Александр Ведерников, Валентина Легкоступова, Нина Кирсо, Анатолий Мокренко, Литл Ричард;

– спортсмены Диего Марадона, Коби Брайант;

– политики и государственные деятели Валентина Шевченко, Дмитрий Язов, Эдуард Лимонов, Евгений Шапошников, Хосни Мубарак, Жискар д'Эстен;

– ученые Борис Патон и Сергей Хрущев.

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